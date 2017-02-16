亞洲矽谷計畫說明會 結合物聯網及中部智慧機械產業
2017-02-16 18:10
台中市長林佳龍（左4）、亞洲矽谷計畫執行中心執行長龔明鑫（右3）出席亞洲矽谷計畫說明會。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕國發會與台中市政府今天下午共同舉辦亞洲矽谷計畫說明會，邀請中部機械產業、青年創業、學校育成中心代表近200人參加，希望藉此串聯亞洲矽谷產業大聯盟與中台灣智慧機械聯盟，讓這2項中央重要的產業創新計畫發揮加乘效果。
中央政府推動「5加2」產業創新加值計畫，其中，智慧機械之都以台中為核心，亞洲矽谷計劃落腳桃園，這場說明會串聯亞洲矽谷產業大聯盟與中台灣智慧機械聯盟。
亞洲矽谷計畫執行中心執行長龔明鑫表示，台灣通訊強、硬體強、機械強，亞洲矽谷物聯網產業大聯盟成員來自物聯網聯盟、協會、新創事業、廠商代表，共有130家，若搭配中部80家智慧機械產業，將可激盪出好的想法，設計好的產品，一起組成「國家隊」，進軍國際市場。他也說，全球知名諮詢機構麥肯錫預估2025年全球物聯網商機將高達6.2兆美元，台灣只要搶下5％，就有10兆台幣，非常可觀。
市長林佳龍表示，「鏈結在地」是「5加2」產業創新計畫的重要理念，以在地為基礎，進一步鏈結未來、連結國際；此外，原有三級產業的區隔應該被打破，將不同產業跨域、跨業結合。
林佳龍也說，台中市是創新創業很好發揮的場所，市府未來將引導高階創新創業進駐水湳基地，其他則落腳火車站周邊的青創聚落；另一方面，經濟部已挹注資源，由工研院在台中精密機械園區推動智慧機械示範產線，水湳會展中心也由市府編列58億元、中央補助42億元，未來將可滿足工具機業者需求。
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