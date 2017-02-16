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二仁溪竹筏白茅桶間寮 百年技藝療癒人心

茄萣漁民收割白茅，準備手工編製桶間寮。（記者蘇福男攝）

2017-02-16  17:59

〔記者蘇福男／茄萣報導〕昔日高雄茄萣近海竹筏上，有一間用白茅搭建、供漁民休憩的「桶間寮」，每逢過年漁民會更換白茅，為桶間寮換新衣，如今竹筏已被膠筏取代，更換桶間寮的百年技藝難得一見，茄萣舢筏協會的老漁民在二仁溪定置竹筏、吊罾和桶間寮，重現漁村百年樣貌。

二仁溪整治有成，茄萣舢筏協會規劃自然生態教育遊程，以觀光娛樂漁船搭載民眾暢遊二仁溪，了解當地老漁民守護二仁溪的歷程，親眼目睹二仁溪的重生。

為讓民眾體驗昔日傳統捕魚方式，茄萣舢筏協會在二仁溪河道定置1艘竹筏、吊罾和桶間寮，教導民眾如何合力拉起吊罾捕魚，成為二仁溪遊河的重頭戲。

協會總幹事蘇水龍說，處於鹹、淡水交界的二仁溪畔，長滿白茅，白茅葉長而柔軟，不像芒草會割傷人，葉子雖不寬，但禾稈纖細，葉片的間隙小、不易滲水，是昔日搭建茅草屋的主要材料。

白茅約在每年農曆10月中旬最為茂密，此時茄萣老漁民會開始收割白茅，等曬乾3、4天後，趕在過年前為竹筏上的桶間寮穿新衣。

蘇水龍表示，搭蓋1間桶間寮約需400、500束的白茅，雖然數量多，但由於白茅遍地生長、不虞匱乏，而以白茅搭建的漁寮清香撲鼻、療癒人心，至今仍令老漁民懷舊不已。

白茅搭建的漁寮清香撲鼻、療癒人心。（記者蘇福男攝）

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