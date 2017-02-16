弘文中學3人學測70級分以上 校方發獎學金

2017-02-16 17:53

〔記者歐素美／台中報導〕大學學測成績公布，弘文中學3人成績達70級分以上，獲得校方頒發3萬元到8萬元獎學金，其中，高三生劉家維學測成績74級分，第一志願是就讀台大電機；國立中科實驗中學，今年120名考生則有5人成績達70級分以上，成績優異。

弘文中學表示，劉家維數學成績優異，雖然父母對其課業沒有特別要求，但他總是自動自發的主動學習，從小醉心數學，富有研究精神，同學有問題，也會熱心解答教導，代表學校參加各項競賽，表現傑出，因屬直升學生，學測成績優異，校方特別頒發8萬元獎學金鼓勵，他表示，將來希望朝電機或數學發展，第一志願是台大電機系。

洪誌伸大學學測成績72級分，獲校方頒發4萬元獎學金。洪誌伸喜歡書法、鋼琴、直排輪、圍棋等才藝，常代表學校參加各種書法比賽，表現優異，並擔任學校糾察隊長，熱心服務，因祖母罹患癌症，發願立志學醫醫治所有病痛的人，希望能以甄選入學順利進入自己最熱愛的醫學系。

劉珮萱學測成績71級分，榮獲校方頒發3萬元獎學金，劉珮萱喜歡探索科學新知，曾參加高中地球科學競試、機關王、抗震盃及英文演講比賽，成績優異，她因喜愛生物及科學，希望將來能就讀醫學系，擔任外科醫師，站在醫療第一線，幫助需要協助的人。