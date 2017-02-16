北濱自行車道竹安段遲未修復 風管處：4月通車
2017-02-16 17:57
竹安段預計4月可以搶通。（陳歐珀辦公室提供）
［記者林敬倫／宜蘭報導］北濱自行車專用道竹安段，因前年9月杜鵑颱風侵襲，造成上百公尺的路基嚴重塌陷，立委陳歐珀當時接獲地方反應，協調相關單位爭取經費進行修復，昨再度邀集公所、地方民代及鄉親至現場視察整體修復工程進度，盼主管機關盡速恢復車道原貌，東北角風景管理處則指出，修復進度已達90%，最快4月可搶通。
北濱自行車專用道總長17公里，自壯圍鄉東港榕樹公園連接至頭城鎮竹安河口，竹安段因颱風地基塌陷後，因未修復權責牽涉多個單位，修復進度遲遲沒有動靜，引發地方反彈，立委陳歐珀昨再度邀集地方民代及相關單位會勘，督促修復進度。
陳歐珀表示，頭城鎮竹安里連接壯圍鄉東港村的自行車道，沿途海岸風景秀麗，不僅是附近居民平日休閒好所在，更是吸引了許多愛好鐵馬旅遊的遊客騎乘欣賞沿途旖旎風光的好去處。
但竹安段當時因杜鵑颱風侵時，河口路基流失長度約80公尺，經會勘後要求水利署、觀光局儘速進行護岸工程及車道修復工程。
陳歐珀指出，由一河局發包的頭城竹安海堤海岸環境改善工程經費約830萬，以海岸拋石及箱籠工法施作180公尺的防護措施，工程於去年5月19日動工、10月17日竣工；目前在進行的自行車道修復工程由東北角管理處負責，也希望工程能加緊處理，讓自行車道能趕緊回復原有風貌。
東北角風景管理處則表示，竹安自行車道修復工程經費約680萬，以2.5公尺打設2支40公分PC樁加強下部結構承載力，防止颱風侵蝕海岸線後基礎掏空破壞，再於PC裝上混凝土板修復自行車道，修復進度已達90%，預計4月份可通行。
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