萬丹分駐所、消防分隊將搬新家 屏縣府辦說明會
2017-02-16 17:51
萬丹分駐所、消防隊未來將搬到鄉公所旁的台糖土地。（記者葉永騫攝）
〔記者葉永騫／萬丹報導〕萬丹消防分隊、分駐所搬遷新建到鄉公所旁，縣府及鄉公所今天舉辦公聽會說明，希望讓萬丹市區的發展更完整。
位於萬丹鄉和平東路與萬丹路一段鬧區中心的萬丹消防分隊與萬丹分駐所，由於消防車輛及警車出入頻繁常影響附近交通，加上2處的廳舍已經老舊，因此地方民眾皆希望能夠遷建，萬丹鄉長劉昭相在競選時也打出遷建的目標，希望讓市區的發展更加完整，而消防分隊及分駐所遷建後環境更好，有利於消防車的出勤和救災能力。
縣府今天到鄉公所舉行遷建說明會，指出目前消防分隊及分駐所在機7用地，佔地2274平方公尺，如果徵收台糖位於鄉公所旁邊東方的萬惠段土地4415平方公尺，土地面積將比現在大一倍，整體經費約6000萬元，經費來源可以將機7原址恢復為商業用地，進行標售後價值超過1億元，足以作為遷建新址之用，也能活絡萬丹市區的商業繁榮，但整個程序要先報請縣府都委會審查後再報請內政部核准，預估遷建時間為民國108年。
萬丹鄉公所主任祕書鄭光輝認為，消防分隊及分駐所遷到萬丹鄉公所旁，將和戶政、圖書館等機關構成完整的行政中心，有助於救災能力的提升及萬丹鄉的整體發展，因此縣府的說明會地方皆表態支持，希望盡快執行。
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