防堵禽流感疫情 新北成立快篩部隊

2017-02-16 17:37

〔記者賴筱桐／新北報導〕因應禽流感疫情升溫，新北市動保處成立禽流感快篩部隊，昨天夜間聯合警察局至新北家禽屠宰場突擊，隨機以試劑快篩檢測現場雞隻，並加強查驗家禽健康證明書及車輛消毒紀錄，現場查獲1件證明書開立時間不實，將移送雲林縣主管機關處置。

動保處長陳淵泉表示，2月15日夜間聯合警察局突擊檢查新北市家禽屠宰場，逐一攔檢運禽車盤查，現場查獲家禽健康證異常1件，經查，為雲林縣簡姓獸醫師開立，但時間為4月16日，初步研判為不實證明，將移送雲林縣防疫機關處分，依動物傳染病防治條例第43條規定，最高可處100萬元罰鍰，針對消毒運禽車查核，結果皆正常。

新北市動保處獸醫師在家禽理貨場採樣並檢測雞隻，現場隨機採雞隻肛門及喉頭檢體，以快篩試劑檢測，15分鐘可檢測出是否感染禽流感病毒，結果均為陰性，獸醫進行屠宰後檢查，狀況無異常。

新北市家禽屠宰場是全市唯一合法屠宰場，家禽來自各縣市，現場皆派駐獸醫師檢查屠體，每天進行自主消毒，動保處每週派員消毒，至今完成59場次。