騎士撞飛闖紅燈行人 兩人都吃違規罰單

2017-02-16 17:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕陳姓騎士撞上運動慢跑闖紅燈的行人，他自認沒有違規，憤上台大PTT貼文抱怨行人，並求網友提供行車記錄器，欲向對方求償機車修理費，鼓山警方今天公布肇事畫面，並對2人都開單告發。

陳姓騎士（21歲）與朱姓行人（55歲）垂直撞上，陳男自認直行綠燈且未超速，遇上運動慢跑闖紅燈的行人，因來不及煞車，在斑馬線上撞到朱男，朱男身體翻轉了360度落地，機車也失控打滑，害他人車倒地，因自認沒有違規，希望目擊者能提供行車紀錄器影像，以利他向朱男求償車損。

鼓山警方得知肇事騎士PO文，今天立即公布路口監視畫面，除尊重雙方傷害法律追訴權，也對肇事雙方陳男、朱男告發開罰。

警方表示，經初步判定雙方均有肇事責任，將分別對朱男依據道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款，「不依規定，擅自穿越車道，處新台幣300元罰鍰」；對陳姓騎士依據道路交通管理處罰條例第44條第2項，「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰」開單舉發。