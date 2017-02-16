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豪宅農舍房屋稅怎課？宜縣議長：調高建築單價課稅

2017-02-16  17:50

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣政府擬修正農舍房屋稅的課徵方式，取消土地違規面積加徵規定，縣議會議長陳文昌表示支持；對於豪宅農舍，他建議應調高建築單價課稅。

陳文昌說，縣政府對於農舍興建管理政策已掌握在可控制幅度，也只有真農民才可以申請興建農舍，目前課稅方式，以土地違規面積課1至3倍的房屋稅之外，地價稅也要被課徵，形同一隻牛剝兩層皮，很不公平，農舍房屋稅徵收應回歸法制面，不宜以懲罰性加倍計算課徵房屋稅。

陳文昌建議，未來課稅應以農舍用地內所有建物為標的，包括加蓋建物、游泳池、造景用圍牆等，皆應納入課徵範圍，對於一般所稱的豪宅農舍，因其建造單價高，可由不動產評價委員會提高建築單價，課徵其房屋稅。

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  • 宜蘭縣政府擬修正農舍房屋稅的課徵方式，取消土地違規面積加徵規定，縣議會議長陳文昌表示支持；對於豪宅農舍，他建議應調高建築單價課稅。（記者游明金攝）

    宜蘭縣政府擬修正農舍房屋稅的課徵方式，取消土地違規面積加徵規定，縣議會議長陳文昌表示支持；對於豪宅農舍，他建議應調高建築單價課稅。（記者游明金攝）

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