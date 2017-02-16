「2017螢火蟲國際年會」 大會主題曲發表

億光文化基金㑹製作的螢火蟲之歌，今（16日）發表，並將於4月中旬的2017世界螢火蟲年會中傳唱。（記者羅倩宜攝）

2017-02-16 20:18

〔記者羅倩宜／台北報導〕「2017螢火蟲國際年會」今年4月中旬在台北登場，來自全球各國的昆蟲學者將齊聚一堂。主辦單位大安森林公園之友基金會與億光文化基金會合作，今（16日）發表大會主題曲「螢火蟲之歌」，歌詞融合台語、英文、國語；將在年會中傳唱，讓世界看見台灣。

為了協助籌辦「2017螢火蟲國際年會」，LED大廠億光（2393）旗下的億光文化基金㑹，兩年前就開始協助主辦單位進行各項準備工作。先是開發出專為螢火蟲設計的590奈米LED路燈，安裝在大安森林公園生態池，免於螢火蟲受到城市光害，因而在去年初在台北市內復育螢火蟲成功，成為全球各國産業與學界合作的典範。

億光文化基金㑹董事長、聲樂家簡文秀又在去年四月主導「螢火蟲之歌」的徵選活動，廣徵海內外華人創作詞曲投稿，要在即將來臨的年會中發表。經過近一年的評審、編曲、錄音、後製，終於在今天對外正式發表單曲CD。

簡文秀表示，參與演唱的有兒童、青年、有男有女、充滿和樂的氛圍，同時這首歌詞由台語、國語、英文組成，希望將台灣愛護地球的心，傳唱到世界每一個角落。

「螢火蟲之歌」投稿參賽作品共計 551件，包括來自美、澳、新加坡、馬來西亞等多國華僑，最後由彰化兩位國小老師余國光、陳東賢的作品勝出，獲得60萬元獎金。

簡文秀表示，得獎作品以台語的「火金姑跳曼波」、「愛鄉擱愛土」等充份表台灣意象的歌詞、以及朗朗上口的旋律，脫穎而出。錄製過程則由知名音樂製作人尤景仰編曲，拉縴人歌手、成功兒童合唱團、C大調管弦樂團參與演出。專輯錄製更是高規格，「流行歌曲的混音頂多只有60軌，這首曲子用了104軌，要做出國際級歌曲的氣勢！」

「螢火蟲之歌」將在四月舉辦的「二○一七螢火蟲國際年會」中播放，單曲CD由大安森林公園之友基金會發行、億光文化基金㑹製作。即日起提供限量120張供民眾免費索取，可洽億光文化基金㑹（電話專線02－26856688 分機7300或7297）。