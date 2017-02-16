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超商10元科學麵1+1「特價」 算你26元就好?

2017-02-16  19:33

〔即時新聞／綜合報導〕一位民眾至桃園大溪某便利超商購物時，意外發現架上科學麵再做特價促銷，但仔細一看，驚覺一包10元的科學麵，在1+1促銷價的價格上，居然是26元，比原本單買還要貴上6塊錢，疑是店家標錯價格，讓人哭笑不得。

便利商店進行商品特價促銷不少見，但桃園大溪某便利超商疑印錯標價，讓原本一包10元的科學麵，在經1+1促銷後，價格居然變成26元，足足比單買2包還貴6元。一位民眾眼尖發現後拍下這張照片，不知道這樣的價格僅是一場烏龍，還是真的「特價」優惠民眾，除了讓人一頭霧水外，也意外成了一件可愛的趣事。

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  • 桃園某間超商疑印錯標價，讓原本10元的單包科學麵1+1「特價」後，還多貴6元。（民眾提供）

    桃園某間超商疑印錯標價，讓原本10元的單包科學麵1+1「特價」後，還多貴6元。（民眾提供）

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