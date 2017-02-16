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「路平、燈亮、水溝通」 中市打造生活首都

建設局農曆年前完成崇德路1002巷以北至豐原大道1段的路平工程。（台中市政府建設局提供）

2017-02-16  17:41

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市建設局紮實推動基層建設，這2年來路平專案已突破339公里，並同步進行側溝清淤達150公里，而水銀燈汰換LED燈進度也達84.4%，預計今年6月底前全部完成，讓市民生活環境「路平、燈亮、水溝通」。

建設局說，路平專案也減少孔蓋數量9335處，崇德路、市政路、五權西路、環中路等重要聯外道路部分路段，均已於去年陸續完工。其中崇德路更將全段改善，寫下台中市路平重要的里程碑，大幅提升通行環境。

截至去年底，建設局已為8萬2478盞路燈換裝為LED燈，可提升道路照明品質，對夜間行車安全及環境治安維護均有幫助，不僅如此，每年全市更可省下約1億5千萬元電費，供2萬4386戶家庭整年用電。

建設局表示，太平、和平、后里、霧峰、外埔、豐原、新社、石岡、東勢等山區另外推動「山區農路點燈計畫」，在轉角、學生通勤道路及安全需求高的路段增設1050盞路燈，提升當地交通安全，地方盛讚這千盞「光明燈」點亮偏鄉。

至於「側溝清淤」部分，除在原市8區道路外，原縣區側溝清淤成效更為顯著。建設局舉例，太平區中山路四段近年發展商家林立，側溝淤積久未清理，已影響當地排水及環境，協助清淤後，暢通地區排水，獲得當地住戶一致肯定。

建設局強調，未來市府除了持續朝路平第3年375公里目標邁進，也預定於今年底完成5萬盞路燈檢測修復，更將加強山區、屯區近郊的側溝清淤或改建工程，讓大台中市民擁有「路平、燈亮、水溝通」的居住幸福感。

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  • 市府自104年迄今，已挹注清淤經費7500萬元，協助清淤150.49公里。（台中市政府建設局提供）

    市府自104年迄今，已挹注清淤經費7500萬元，協助清淤150.49公里。（台中市政府建設局提供）

  • 建設局6月底前將完成全市9萬7772盞水銀燈汰換LED燈。（台中市政府建設局提供）

    建設局6月底前將完成全市9萬7772盞水銀燈汰換LED燈。（台中市政府建設局提供）

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