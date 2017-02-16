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嘉義市府人事異動 秘書長林建宏調任參議

2017-02-16  17:24

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市府人事異動，秘書長林建宏因健康因素請辭，市長涂醒哲考量他身體狀況准辭，今天市府發布人事令，林建宏將調任參議。

林建宏說，1月中某天身體突出現說話較慢、走路不穩等情況，農曆過年期間，還住院6天做健康檢查，市長2次前往探訪，他請市長以市政為重、同意調整他的職務。

市人事處長賴坤山表示，林秘書長調任參議後，加上日前市稅務局長楊文榮已調任參議，目前3個參議缺已滿；秘書長接任人選還未確定。

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  • 嘉義市政府秘書長林建宏將調任參議。（記者王善嬿攝）

    嘉義市政府秘書長林建宏將調任參議。（記者王善嬿攝）

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