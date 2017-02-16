H5N6高病原性 南市衛局：人感染死亡率達70％
〔記者蔡文居／台南報導〕台南六甲一火雞場感染H5N6禽流感，台南市議會國民黨團今天邀集農業局、動保處和衛生局等單位，跟台南鄉親報告防疫的現況，國民黨團呼籲全民和市府能一起動起來，不要餵養公園的禽鳥，做好防疫工作。南市衛生局長陳怡說，H5N6禽流感是高病原性傳人的病毒，死亡率高達70%，請民眾出現高燒等症狀就要提高警覺立刻就醫。
國民黨團書記長王家貞表示，國民黨團非常關心民生議題，尤其是H5N6禽流感，希望市府相關局處和鄉親一起動起來，不要餵養斑鳩，不要吃半生熟的家禽和蛋類，市府發現任何疫情變化一定要利用各種管道通知市民防範，不要再重蹈登革熱疫情一發不可收拾的覆轍。
本身也是心臟科醫師的陳怡提醒市民，H5N6是高病原性傳人的病毒，死亡率高達百分70%，請民眾出現高燒等症狀就要提高警覺立刻就醫，醫院發現疑似病例也要通報衛生單位，路上看到死亡鳥類千萬不要碰觸，請立刻通知市府或動保處。
國民黨團書記長王家貞、黨團成員洪玉鳳、林燕祝、盧崑福、林美燕、許至椿等人今天下午聯合召開記者會。林美燕等人擔心第一線防疫人員的安全，要求市府加強保護這些人員，當然也要注意這些人員是否會成為帶原者，因為這是會傳人的，應視同作戰。洪玉鳳則質疑公園四處可見民眾餵養斑鳩，市府應拿出作為來處理。
林燕祝也質疑市府應變慢半拍，到目前為止也沒有看到賴清德團隊告訴大家，那些疫區不可以去，H5N6禽流感是會傳染給人的，市府卻一點都不怕。盧崑福則說，賴清德團隊如果再重蹈覆轍，真的可以自我了結了。
農業局、動保處表示，六甲染病的死亡火雞已全送往屏東化製廠處理，周邊63個家禽場也做好管制進出及抽血檢驗，檢驗結果將陸續出爐，對於侯鳥出入的30幾處場所也持續監控，目前沒有發現異狀，也提醒民眾不要餵食斑鳩。
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標題：H5N6高病原性 南市衛局：人感染死亡率達70％
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