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民燒稻草交通中斷！台鐵大林=斗南間暫封線

大林=斗南間西線海側，離路線約50公尺遠處有民眾燒稻草。（圖擷取自fun臺鐵）

2017-02-16  17:16

〔即時新聞／綜合報導〕鐵路旁燒稻草造成台鐵交通中斷！

台鐵表示，一列134次列車下午4時10分通報，大林=斗南間西線海側，離路線約50公尺遠處有民眾燒稻草，消防隊到達現場查看；下午4時45分起台鐵大林=斗南間東西線封鎖斷電進行灌救，列車因此延誤。

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  • 下午4時45分起台鐵大林=斗南間東西線封鎖斷電進行灌救，列車因此延誤。 （圖擷取自fun臺鐵）

    下午4時45分起台鐵大林=斗南間東西線封鎖斷電進行灌救，列車因此延誤。 （圖擷取自fun臺鐵）

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