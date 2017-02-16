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單親低收王彥翔 立志當律師減輕母親負擔

2017-02-16  17:40

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆二信高中學生王彥翔來自低收入戶家庭，家中經濟全仰賴母親在牛肉麵店工作的微薄薪資，及低收補助近2萬元支撐，彥翔不負母親厚望，這次學測拿到65級分，想當律師幫助像他一樣困苦的人。

王彥翔出生不久父母離婚，由母親一手拉拔長大，為了撐起家計，母親每天早出晚歸工作，彥翔除了唸書、打理家務，偶爾也會打零工貼補家用，使他的求學之路更為辛苦。

為了讓彥翔得到更佳的學習資源，即使私立學校學費貴，彥翔母親仍咬牙讓他就讀，「即使學費貴，也要上最好的學校」，他母親很注重禮節的培養，常提醒彥翔，「人不懂禮貌，成績再好也沒意義。」

彥翔說，有時候讀書遇到瓶頸，分數無法再向上拉時，會感到消沈沮喪，但還是會努力學習，因為這些是成長的基石養分，也不會因為考上學校而停止學習。

學測拿到65級分的彥翔，想就讀政大或北大法律系司法組，他說，父母離婚時遇到一些法律問題，也曾碰上行車糾紛，以後想當律師，幫助和自己一樣弱勢的民眾。

二信高中校長林立說，除了在獎學金上全力給予協助，也曾協助彥翔申請台大「希望入學」計畫，儘管最後未上榜，不過彥翔苦學不倦的精神，相當難能可貴。

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  • 學測拿到65級分的王彥翔（右），以後想當律師回饋社會；二信高中校長林立（中）說，在學期間，校方在獎學金上全力給予協助。（記者林欣漢攝）

    學測拿到65級分的王彥翔（右），以後想當律師回饋社會；二信高中校長林立（中）說，在學期間，校方在獎學金上全力給予協助。（記者林欣漢攝）

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