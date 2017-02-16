韓國拉姆薩濕地環境基金會 走訪基隆內寮濕地

2017-02-16 17:37

〔記者盧賢秀／基隆報導〕韓國慶尚南道拉姆薩濕地環境基金會人員，今天下午走訪基隆市內寮濕地，對一個小小的人工濕地，可以結合當地社區、學校、NGO組織及政府部門，營造出多樣化的自然生態，並成功的運用在環境教育，多所贊賞。

這次的行程由曾經擔任過中華鳥會秘書長，目前則為台灣生態旅行促進會理事長的余維道促成。

內寮濕地曾因管理問題面臨存廢，經基隆鳥會與市議員洪森永一起推動保留，結合社區與學校共同維護，還獲票選「全國十大最美濕地」第9名，今年將申請為地方級的國家重要濕地。

根據基隆鳥會的調查，2016年5月底止，共在內寮濕地記錄到62種蜻蜓、103種蝴蝶、17種蛙類；並記錄到包括大冠鷲、黑鳶、鳳頭蒼鷹、松雀鷹、灰面鷲、黃嘴角鴞、領角鴞、台灣藍鵲及紅尾伯勞等保育類鳥種；還包括稀有的遷移性秋紅蜻蜓、長尾蜻蜓、紅脈蜻蜓、亞東細蟌，以及漂亮的三角蜻蜓等。

兩棲爬蟲除了保育類的台北樹蛙外，還包括少見的艾氏樹蛙、虎皮蛙等；濕地旁也有一些珍稀蛇類、中國石龍子、疣尾蝎虎、斑龜及食蛇龜等。生態豐富。