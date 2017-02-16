台中一中6傑滿級分 張集貴與陳昶文是「雙冠王」

2017-02-16 17:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中今年6人滿級分，其中張集貴與陳昶文國中會考也滿分，是「雙冠王」；至於衛道中學有5人滿級分，台中女中有3人滿級分，曉明女中也有2人滿級分。

台中一中今年包括張集貴、謝旻廷、林佳翰、陳昶文、黃彥澄及謝昊頣是滿級分6傑，其中張集貴與陳昶文3年前的國中會考也滿分，是實力超強的「雙冠王」。

張集貴想讀資工，至於陳昶文除學科實力強外，也寫得一手好文章，國小起就愛寫作的他，已創作兩部多達20、30萬字的長篇小說，也曾獲一中女中聯合文學獎，他認為寫作是興趣，未來想讀醫科服務人群。

至於黃彥澄的父親在他小學時車禍過世，加上自己有過敏體質，從小就想幫助更多人，對生物有興趣的他更夢想能研發新藥治療癌症，未來也想讀醫科。

衛道中學包括柯博獻、陳辰瑋、陳威宇、鄒隆廷及林奕軒也考出滿分，其中柯博獻校排名一度僅在全校200名左右，考前衝刺，一舉拚出滿級分佳績，讓師長及同學眼睛一亮。

台中女中則包括李岱芸、林鑛紡及黃衣喬均是滿級分，曉明女中則有陳蓉秀、陳品妘獲得滿級分佳績。