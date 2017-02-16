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Uber司機聯盟與交通部、業界開會 談不出共識

2017-02-16  18:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕Uber司機聯盟上週五集聚百輛車繞行交通部並靜坐陳情，當時決定7日內開多方會談，今日交通部及6個團體共19位代表開會。Uber司機聯盟發言人之一的沈柏耀表示，雖然交通部有意解決Uber問題，但今日處理方式錯誤，放任各協會代表狗咬狗，完全沒有就Uber司機聯盟3項訴求作出回應與討論；交通部路政司副司長張舜清表示，會議上計程車司機團體、Uber都樂見不同運輸業團體做溝通，認為有達到意見交流的目的，聽到不同聲音。

Uber司機聯盟3大訴求包含導入國外TNC法或相對現行法規更低門檻、更高彈性的管理規範；回應具有派車單、代僱駕駛之租賃營業車合法地位；展開跨部會溝通的時程表。沈柏耀表示，2個多小時的會議中，除5位Uber司機代表有提到這些訴求外，其餘所有人的發言完全沒討論到這部分，計程車團體還與租賃車團體在爭論觀光計程車這些業務是不是撈過界的問題；交通部還提及「偏鄉疏運」這類與司機訴求毫不相干的議題。

沈柏耀說期望交通部可以站在真正消費者、全民的立場，思索到底是用既有陳舊制度、繼續提供毫無動能的服務，還是引入全新的管理思維，讓已經獲得9成滿意度的Uber司機有個合理納管方式，能繼續為全台灣民眾服務。因此，將於2月26日號召Uber司機、乘客，再次在交通部前面集結抗議與陳情。

張舜清說不論Uber要與計程車或是租賃業合作，只要符合法律規範絕對都樂見其成，不過與租賃業合作，那派車的主體絕對是租賃車行而不是Uber。

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  • Uber司機10日前往交通部陳情，並以車隊繞行交通部方式表達訴求，今天與交通部及業界代表進行會談。（資料照，記者方賓照攝）

    Uber司機10日前往交通部陳情，並以車隊繞行交通部方式表達訴求，今天與交通部及業界代表進行會談。（資料照，記者方賓照攝）

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