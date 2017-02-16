Uber司機聯盟與交通部、業界開會 談不出共識
2017-02-16 18:08
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕Uber司機聯盟上週五集聚百輛車繞行交通部並靜坐陳情，當時決定7日內開多方會談，今日交通部及6個團體共19位代表開會。Uber司機聯盟發言人之一的沈柏耀表示，雖然交通部有意解決Uber問題，但今日處理方式錯誤，放任各協會代表狗咬狗，完全沒有就Uber司機聯盟3項訴求作出回應與討論；交通部路政司副司長張舜清表示，會議上計程車司機團體、Uber都樂見不同運輸業團體做溝通，認為有達到意見交流的目的，聽到不同聲音。
Uber司機聯盟3大訴求包含導入國外TNC法或相對現行法規更低門檻、更高彈性的管理規範；回應具有派車單、代僱駕駛之租賃營業車合法地位；展開跨部會溝通的時程表。沈柏耀表示，2個多小時的會議中，除5位Uber司機代表有提到這些訴求外，其餘所有人的發言完全沒討論到這部分，計程車團體還與租賃車團體在爭論觀光計程車這些業務是不是撈過界的問題；交通部還提及「偏鄉疏運」這類與司機訴求毫不相干的議題。
沈柏耀說期望交通部可以站在真正消費者、全民的立場，思索到底是用既有陳舊制度、繼續提供毫無動能的服務，還是引入全新的管理思維，讓已經獲得9成滿意度的Uber司機有個合理納管方式，能繼續為全台灣民眾服務。因此，將於2月26日號召Uber司機、乘客，再次在交通部前面集結抗議與陳情。
張舜清說不論Uber要與計程車或是租賃業合作，只要符合法律規範絕對都樂見其成，不過與租賃業合作，那派車的主體絕對是租賃車行而不是Uber。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 「百萬小學堂」小西瓜學測74級分 想當中醫師
- 汪笨湖病逝 昨上午拔管自主呼吸1天 如迴光返照
- 設計1日遊讓司機遊客好累？ 武陵農場：不接受抹黑
- 試乘機捷 首位日籍旅客自助托運行李...當機了
- 學測成績公布 建中滿級分16人
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 放學時還熱情道別 嘉義高中生昨晚上吊
- 安雅染毒頻作公益 仍難除厄運
- 嘎嘎甩寶兒 摟E奶妹渡春宵 － 新歡被起底 曾曖昧朱木炎
- 砲打中央？ 劉世芳澄清︰是媒體誤解
- 汪笨湖辭世 總統府：難過不捨
- 〈農民控訴〉要投票了 通知單還沒收到
- 社論》「俗又大碗」討不到真便宜
- 二二八新書翻轉冤魂論 姚嘉文：拒絕再讓外來政權統治
- 視同駐外使館？楊甦棣：美將派陸戰隊駐守AIT
- 友力通聯曝光！指肇事車為蝶戀花旅行社所有
- 北韓官員力圖勸阻未成 金正男驗屍完成
- 強化團隊辦案 邱太三：增設主任檢察官缺額
- 指鄭永金「搓湯圓」遭判刑 竹縣長邱鏡淳更審改無罪
- 南山新舊醫療險轉換 恐衝擊20萬保戶
- 維修人員32Ｋ起薪 有證照更高
- 病床上和小英喊話...汪笨湖：您有群戰友是做事王
- 情人節收到低胸睡衣 范冰冰穿上長這樣
- 美原油存量創紀錄 油價收跌
- NBA》灰熊6.8億球星情人節獻唱 女球迷都瘋了（影音）
- 2/15 大福彩頭獎連46摃
- 望安國小慶百年 師生騎單車環島
- 陳其寬遺畫遭竊 自家助理幹的
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Culture association approves Tsai, Chen membership
- 同業抱屈：蝶戀花壓榨司機省成本
- 飼老鼠咬布袋！女職員作假帳4年A走270多萬
- 譚詠麟出輯 五月天助攻
- 兒子要改姓 老爸怒罵三字經被告
- 好久不見！豐臀金上衣超薄透 胸前激凸見客
- 林全下令盤查低價攬客一日遊產品
- 松本潤偷吃戀情玩完 日網票選最可能閃婚是「他」
- 前黃復興主委挺郝
- 李來希募款挨自家人砲轟 綠委酸：抗爭很好賺？
- 川普：兩國方案非解決以巴衝突唯一答案
- 對同婚修法進度感到訝異... 小英談自己的看法
- 暗殺金正男6人犯案 1女刺客落網
- 老校舍拆 鼓山國小組合屋上課
- 240萬毒品當抵押品 警不排除販毒
- 2個月騙500萬元 三重警破詐騙集團
- NBA》火箭打算補強 丹東尼想簽昔日愛將
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：Uber司機聯盟與交通部、業界開會 談不出共識
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分