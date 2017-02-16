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擴班收效 東港高中最高73級分創校史新高

2017-02-16  17:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕學測今放榜屏東東港高中最高分73級分突破以往，全校60級分以上共12位，各科滿級分也都創新高，喜迎創校以來最佳的學測成績，而本屆高三學生是地方人士要求擴班後的第一屆，成效顯現，成績相當亮眼。

東港高中近幾年直升的學生都相當突出，考下創校最高分數的吳昇穆，就是從國中部直升，對直升學生不斷寫下紀錄，校方表示，省去通學舟車勞頓，還能在原來成長的地方穩定學習，是地區高中的優勢，今年國文科滿級分2人、社會科6人、自然科5人，皆創下新高。

「力排眾議沒去高雄念書！」從國中開始成績都名列前矛的吳昇穆說，當時高中成績放榜，對是否要離鄉背井赴高雄念書，他考慮良久，身邊還有不少同學全「利誘」他北上，反而成為同儕壓力，甚至一度後悔，不過他認為留在東港念書才會讓自己有更多時間專心念書，當時成績差不多的同學在高雄的學測成績雖然也差異不大，但繁星他卻能以校排選擇自己想選的陽明牙醫，對自己的選擇是個肯定。

東港高中60到70級分中共11位，陳德烜67級分、陳冠豪及許軒齊66級分；陳冠穎、張家榮64級分；許耕綸及吳宇祈63級分；陳睿洋62級分、周宥全、陳怡婷61級分；鄭凱丞60級分，50級分以上則計50人，佔全校近4分之1。

校長郝靜宜說，這屆是擴編招生後首度參加學測，素質都相當高，而在107課綱的調整上，校方除在地自然、人文的科學教育，還發展國際教育以提升學生外語能力，近來才帶學生到美國德州foster姐妹校進行全英語的沉浸式教學，提升學生英語能力，也更有國際觀。

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  • 東港高中今年學測，出現創校最高分73級分的吳昇穆（右2）。（記者陳彥廷攝）

    東港高中今年學測，出現創校最高分73級分的吳昇穆（右2）。（記者陳彥廷攝）

  • 東港高中今年的考生是擴班後首屆，成績果然也突破以往。（記者陳彥廷翻攝）

    東港高中今年的考生是擴班後首屆，成績果然也突破以往。（記者陳彥廷翻攝）

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