學測放榜 補教預估60至65級分選填變化最大

2017-02-16 16:55

〔記者蕭玗欣／台北報導〕106年學測大學放榜，升學輔導專家張財銘今日表示，受少子化影響，今年滿級分人數創新低，最明顯人數落差表現在73級分，人數下降102人，但70級分以上的人數仍占總人數2.6％，顯示高分群考生表現沒有太大落差。

張財銘分析，今年高分累積人數減少，但醫科招生名額變動不大，以志願重複選填及比率來看，預估醫科一階門檻仍落在72級分，「少子化並沒有占到便宜」；65到70級分族群的累積人數也和去年相差不大，因此政清交成的一般系及中字輩以上的頂尖科系，一階最低通過分數也和去年差不多。

張財銘表示，最大變化族群在60到65級分，範圍包括中字輩學校的一般科系，預估一階門檻會比去年降低1級分；往下的56到60級分科系族群則比去年降1級分，去年50到55級分科系族群，今年則大約降低1至2級分。

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張財銘表示，今年到各高中巡迴演講時發現，在選填志願上出現和以往不同的趨勢，像是清華大學近來力推的雙（多）專長、政治大學傳播學院大一大二不分系，考生選校氛圍濃厚，變成校跟校PK；就業考慮比重也增大，包含警校、公費生，還有傳統醫電商等科系都受到考生關注；而受到許多大學與在地區域高中形成聯盟的影響，有越來越多考生將選校方向調整為就讀在地大學。