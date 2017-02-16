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填充題＿肉＿食寫燒肉定食 答案讓網友笑翻

填充題上的題目為＿肉＿食，被寫成燒肉定食。（圖擷取自爆笑公社）

2017-02-16  17:02

〔即時新聞／綜合報導〕考試常會出現填充考題，學生也會為空格填什麼字而煩惱，而這位學生的回答卻很有創意！

一名網友在《爆笑公社》發文，分享一張照片，圖片中疑似是一份考卷，填充題上的題目為＿肉＿食，沒想到卻被填入燒肉定食，接著問到常識題「家中最危險東西是什麼？」則寫上「媽媽」，而這樣的解答，也讓老師無奈打上勾，在畫上一撇，等於半對的意思。

貼文讓網友笑翻，笑說「這老師算明理，給對一半」、「然後考卷回家被媽媽看到 又被媽媽打一頓...」，也人認為，「填充題沒有範圍文意的話，燒肉定食這個答案沒有錯」、「老師為什麼這樣就限制了小朋友的思考，就是有這種老師，小朋友長大後想法才會永遠被鎖住，答案沒錯，但是如果老師你希望小朋友能回答更好的答案，應該在旁邊另外給小朋友不同旳答案，要用不同的思考方式去教小朋友，而不是用這種古老定下來的答案」。

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