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高山上的老阿伯推己及人 捐高麗菜義賣助銀髮

2017-02-16  17:34

〔記者陳賢義／台東報導〕最美的人間溫情！獨居在台東金針山頂工寮的68歲吳阿伯，去年住院時受到台東馬偕醫院的援助，感恩圖報，今送4籃高麗菜及芥菜給醫院義賣，做為弱勢銀髮族基金；吳阿伯說，當他有困難的時候，別人適時伸出援手，而他有需要別人幫忙的時刻，想來別人同樣也有需要，他只是奉獻一點點，盼對社會有一點點回饋。

本是雲林人的吳阿伯，53年遷居台東，歷經婚變及失業危機，目前借居在友人提供的金針山工療，栽植高麗菜和芥菜。去年4月間，吳阿伯因頸椎椎間盤突出，進行椎間盤切除及骨融合手術，社工得知他的經濟及家庭景況，住院期間竭力爭取社會福利並請低收看護，出院後還協助申請喘息服務，住在安養院療養21天；獨居又遭逢身體不適，無依無靠無人照顧，對醫師及社工捎來的溫情，吳阿伯銘記在心。

「加減做一些事啦！我們就需要人家幫助了，別人也有需要」，吳阿伯說，他在海拔1500公尺的山頂種植有機蔬菜，去年7月間的尼伯特颱風，高山上的高麗菜田都被連根拔起全泡湯，災後重栽3次才有收成，雖然如此，受人幫助是一件不好意思的事，應該要回饋一點點心意給有需要的人。吳阿伯善心回饋，獲得醫院員工及來往病患家屬熱情響應，不到1小時就搶購一空。

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  • 受人點滴報以湧泉，吳阿伯送來自種的高麗菜，盼盡薄力回饋社會。（記者陳賢義翻攝）

    受人點滴報以湧泉，吳阿伯送來自種的高麗菜，盼盡薄力回饋社會。（記者陳賢義翻攝）

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