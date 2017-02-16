農委會：明起全國家禽禁宰禁運7天

2017-02-16 16:59

〔記者林彥彤／台北報導〕禽流感疫情延燒不斷，台南市今天又有四例新確診H5N6案例，農委會今天下午正式對外宣布，從明天上午零時起2月24日上午零時止，全國家禽（包含鵝、鴨和雞）禁宰禁運七天，不過有部分禽種有條件開放，並提出損失補償配套方案，呼籲業者主動通報。

農委會副主委黃金城指出，今天台南有新發現四場確診感染H5N6案例，目前H5N6疫區已共計有9點。

中央疫情應變中心指揮官、農委會主委林聰賢表示，昨天專家會議上，專家建議，為阻止病毒擴散，在行政院長林全的支持下，確定採行高強度防疫新措施並搭配配套，自明天上午零時起到2月24日上午零時止，全國家禽禁宰禁運七天。

林聰賢說，全國禁宰禁運，但室內飼養且直接送到屠宰場屠宰的白肉雞、以及1日雛雞不在此限，另外對於禽類蛋品，只要有經過洗選或薰蒸消毒，附上特約獸醫師開立證明書後也可疏運販售。

林聰賢進一步表示，希望將衝擊降到最低、防疫做到最好，因此針對相關業者因禁宰禁運所受到的影響，政府也會提出相對的損失補償與低利貸款配套。

衛福部疾管署署長羅一鈞也說，由於H5N6傳人的致死率極高，因此相當支持農委會的決議。

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