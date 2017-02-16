| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

農委會：明起全國家禽禁宰禁運7天

2017-02-16  16:59

〔記者林彥彤／台北報導〕禽流感疫情延燒不斷，台南市今天又有四例新確診H5N6案例，農委會今天下午正式對外宣布，從明天上午零時起2月24日上午零時止，全國家禽（包含鵝、鴨和雞）禁宰禁運七天，不過有部分禽種有條件開放，並提出損失補償配套方案，呼籲業者主動通報。

農委會副主委黃金城指出，今天台南有新發現四場確診感染H5N6案例，目前H5N6疫區已共計有9點。

中央疫情應變中心指揮官、農委會主委林聰賢表示，昨天專家會議上，專家建議，為阻止病毒擴散，在行政院長林全的支持下，確定採行高強度防疫新措施並搭配配套，自明天上午零時起到2月24日上午零時止，全國家禽禁宰禁運七天。

林聰賢說，全國禁宰禁運，但室內飼養且直接送到屠宰場屠宰的白肉雞、以及1日雛雞不在此限，另外對於禽類蛋品，只要有經過洗選或薰蒸消毒，附上特約獸醫師開立證明書後也可疏運販售。

林聰賢進一步表示，希望將衝擊降到最低、防疫做到最好，因此針對相關業者因禁宰禁運所受到的影響，政府也會提出相對的損失補償與低利貸款配套。

衛福部疾管署署長羅一鈞也說，由於H5N6傳人的致死率極高，因此相當支持農委會的決議。

相關影音

廣告
  • 農委會正式對外宣布，從明天上午零時起到2月24日上午零時止，全國家禽（包含鵝、鴨和雞）禁宰禁運七天。（記者林彥彤攝）

    農委會正式對外宣布，從明天上午零時起到2月24日上午零時止，全國家禽（包含鵝、鴨和雞）禁宰禁運七天。（記者林彥彤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： H5N6 禁宰令 禽流感 農委會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：農委會：明起全國家禽禁宰禁運7天


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.