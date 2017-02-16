高雄檢警緝毒三度全國第一 檢察長、局長頒獎

高雄市警局長陳家欽（左）頒發「聯合緝毒辦案手冊」給龍華所長吳明忠，宣誓持續緝毒決心。（記者黃良傑攝）

2017-02-16 16:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢警聯手緝毒破佳績！由臺灣高等法院檢察署發起的全國掃蕩毒品專案，去年曾三度拿下緝毒績效全國第一，高雄、橋頭兩個檢察署緝獲藥頭總人數，更佔全國緝獲藥頭總人數38%，今午在警局頒獎給有功官警。

總統蔡英文上任指示加強緝毒工作，臺灣高等法院檢察署去年開始辦理全國掃蕩毒品專案，雄檢檢察長周章欽、橋檢檢察長王俊力、警察局長陳家欽聯手打擊毒梟、藥頭，檢警共同執行查緝毒品中小盤計畫，採截斷毒品供應鏈策略，刑大也成立緝毒專責中心，緝毒成效卓著。

高雄檢警曾於去年4、7、11月，緝毒績效全國第一，展現緝毒能量後，有鑑於現今毒品型態種類千變萬化，除持續落實緝毒工作外，為能傳承緝毒經驗，特別請緝毒檢警高手，編訂「聯合緝毒辦案手冊」發給刑大及各分局偵查隊，警察局長陳家欽感謝官警的辛勞，也為下一代拼搏一個無毒害環境。

高雄地檢署檢察長周章欽（左）頒給偵查隊長「聯合緝毒辦案手冊」，宣誓持續緝毒決心。（記者黃良傑攝）