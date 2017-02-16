禁宰禽令已下 雞肉攤：明天仍買得到雞鴨

禁宰禽令已下，近日想吃雞鴨肉，得把握今明天。（記者詹士弘攝）

2017-02-16 16:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕中央政府為預防禽流感疫情擴大，已發布禁宰令，市場雞肉攤表示，已接獲屠宰場通知，明天還有雞可賣，之後可能要休5天以上；吳姓養雞業者表示，為了防疫會全力配合政策，但聽說中央19日會視疫情狀況決定否會延長禁宰令，如果真的延長，養禽戶將全面受到衝擊。

黃昏市場雞肉攤表示，已接到屠宰場通知，今天還有雞鴨可以屠宰，所以明天還有雞鴨肉可賣，之後就會禁宰，時間至少在5天以上，家庭主婦購買要掌握時間，否則只能改吃豬、魚、牛肉。

林姓養雞業者表示，禁宰令發布的禁宰期間，業者增加的飼料損耗和禽隻打鬥傷亡損失，政府會不會補貼？如果全要業者自行吸收，於農民不公平，政府應該加強防疫措施和想辦法做好候鳥管制。

吳姓養鴨戶也指出，人體體內本身就有病菌，禽隻也一樣，當體抗力強時不會發作，抵抗力差時比較容易生病，最近天氣不穩定，日夜溫差10度以上，人都會感冒，何況是禽隻，外傳中央有意逐場檢驗禽隻，只要檢驗呈陽性就撲殺，如果真是如此，這將是滅農而不是撲殺病毒，希望政府三思。

雲林縣農業處長張世忠表示，縣府會依照中央的規定去稽查禽場和屠宰場，呼籲業者切勿囤積貨源，更不要趁機漲價，只要發現哄抬價格就會通報公平交易委員會，如有違法即開罰。