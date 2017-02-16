綜藝舞蹈團上身？ 是國中小校長搏命演出啦！

2017-02-16 16:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局今天舉辦春酒活動，除了局長林奕華和行政同仁載歌載舞之外，新北市多名國中小校長也是粉墨登場，穿戴假髮和小丑裝大跳時下最夯的「月薪嬌妻」舞，賣力演出獲得滿場掌聲，汗流浹背的校長們自娛娛人，也得大嘆如今當校長可得十八般武藝樣樣精通，真是「辦學不易啊！」

參加演出的校長包括漳和國中范筱蓉、鷺江國中謝承殷、中山國小王健旺、長安國小張維中、八里國中林真真、萬里國中羅國誠、插角國小陳宥然、坪林國中歐志華、安溪國小陳淨怡、天生國小李畇龍、教研科長吳佳珊、科員何婉雁、候用校長陳玉桂、洪國維、林建成、科員郭音蘭。

新北市面積龐大、人口眾多，全市國中小逾330所學校，地理環境從都會到鄉村、學生人數從數千到數十人都有，學生家庭社經背景更是天差地遠，在在考驗每個校長的智慧和經驗，各種大小場面也要有通天本領來因應。

參與演出的天生國小校長李畇龍說，現在的校長不能把校門關起來辦學，自我感覺良好就夠，必須扮多重角色，凡事能歸零思考，能走進社區，與家長、教職員充分溝通，在不同場合能放能收，因此上場演出「小CASE！」

擔任教育局新聞聯絡人的陳玉桂說，原本每個校長都說不會跳，大家只拿到手機轉傳的影音檔，沒事仔細仔端詳研究舞步和複雜的手勢，過年前利用空檔團練兩次，今天就匆忙上陣，但是跳起來效果十足，大家都能跟上節拍，果然都端出看家本領，沒有漏氣，也讓大家見識到新生代校長十八般武藝樣樣精通的能耐。

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