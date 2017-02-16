欣慰國寶後繼有人！ 馬英九悼念燈籠大師吳敦厚

2017-02-16 16:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕前總統馬英九今天來到彰化縣鹿港吳敦厚燈鋪，為已逝的薪傳大師吳敦厚拈香，馬英九強調，每年燈節都吸引大批人潮，很欣慰國寶的傳統燈籠工藝後繼有人！

吳敦厚今年元月30日過世，享壽94歲，馬英九今天在立委王惠美、鹿港鎮代會主席許志宏陪同下來到吳敦厚燈鋪，向國寶級大師吳敦厚上香致意。

馬英九表示，他以前來過3次吳敦厚燈鋪，對於堅持傳統工藝的藝師精神相當感佩，也當場寫下「八十載燈籠歲月，光耀全台，九萬盞薪傳絕藝，永垂不朽」等字句，留給吳敦厚的後代作為紀念。