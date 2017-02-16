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「國際與兩岸交換學生能量」評比 靜宜大學表現優

靜宜大學推動國際化，鼓勵學生與世界接軌。（記者張軒哲攝）

2017-02-16  17:49

〔記者張軒哲／台中報導〕「國際靜宜、世界學習！」面對少子化與全球化的趨勢，靜宜大學積極推動國際教育連結，在雜誌最新的「國際與兩岸交換學生能量」調查統計中，靜宜表現優異，多項評比在全國大學校院排名皆名列前茅。校長唐傳義表示，靜宜大學國際化的主要動能是讓學校成為國際交流平台，透過「411遊留學計畫」，鼓勵學生出國交換學習，並吸引眾多國際生到靜宜學習，讓教學、就業與世界無縫接軌。

靜宜大學繼榮獲105年教育部「學海飛颺」及「學海惜珠」計畫補助出國研修金額全國第一，今年2月份出刊的Cheers快樂工作人雜誌「最佳大學指南」，針對全國大學校院進行104學年度國際與兩岸交換學生能量調查，分別進行外國與中國交換學生能量、外國與中國學位生能量及赴海外與中國交換之台灣學生能量等6項目調查。靜宜在「外國交換學生能量」及「赴海外交換之台灣學生能量」皆獲全國第5名，表現亮眼，其他項目也名列前茅。

唐傳義表示，靜宜大學推動國際化的主要動能是讓學校成為國際交流平台，鼓勵學生出國交換，也歡迎國際學生到靜宜學習，並透過411遊留學機制，學生到海外學習語言與文化，成為1年的交換學生，學習與世界無縫接軌。

靜宜大學國際暨兩岸事務處國際事務長楊聲勇表示，靜宜是天主教學校，長期重視國際化教育，擁有更多海外學習資源與優勢，校方積極整合多元資源打造國際交流平台；培養學生具有勇氣、能力與國際觀，順利到國外學習、實習及擴展視野。

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