傅崐萁牽線 台灣女足選手「錢」進中國
2017-02-16 17:27
〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣女足隊兩名當家中場王湘惠、余秀菁去年底赴中國女超聯賽的北控鳳凰隊測試，雖有意往中國職業足球發展，但因薪資太少猶豫，花蓮縣長傅崐萁透過中國海協會長陳德銘及前海基會秘書長許惠祐居間努力，中方同意薪資加倍到年薪百萬順利簽約，兩人將在3月赴中發展；花蓮縣體育會足球委員會主委方錦璘今天感嘆說，台灣足球環境不佳，足球好手想往職業發展目前只能往日本、中國尋求機會。
花蓮縣政府指出，台灣木蘭國腳余秀菁、王湘惠兩人是花蓮人，余秀菁向中華足協副理事長龔元高探詢有無到中國踢球的可能性，龔去年底透過好友方風雷跟準備投入女足的北控高層搭上線，促成余秀菁、王湘惠前往測試，由於兩人表現不錯，農曆年後龔元高與兩女將，及劉英、陳鵬會商加盟事宜，結果因北鳳開出的薪資太少，不足以讓台灣選手遠離家鄉，克服環境因素旅外。
傅崐萁得知後，透過海協會長陳德銘及前海基會秘書長許惠祐等人從旁居間協助答應將薪資加倍達到年薪百萬，在中國女子足球超級聯賽註冊截止前十分鐘完成登錄，三月將赴北京報到。傅崐萁說，過去曾出現兩岸女網球好手合作打世界盃，希望兩岸在運動技競場能見到更多合作交流的成功範例，共同組隊參與世界競賽。他期勉余秀菁、王湘惠以感恩的心在北鳯好好表現，使台灣女足薪火傳承，替下一代台灣女足在兩岸及國際間開創新天地。
近年來在花蓮力推足球紮根教育的方錦璘則認為，王湘惠和余秀菁過去都曾是木蘭聯賽花蓮台開隊核心球員，也是近年中華女足隊當家中場，但台灣沒有職業足球隊，選手的發展受限，余秀菁曾經多次旅外測試，但都卡在各種因素未能成行，如今能夠登錄中國女超，對球員是很好的經驗，也希望台灣足球環境能愈來愈成熟。
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