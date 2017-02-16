高市空氣糟 國民黨提反空污4大主張

國民黨高雄市黨部主委黃柏霖（左），提出反空污4大主張。（記者葛祐豪攝）

2017-02-16 16:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨今天提出改善高雄空污的4大主張，要求「高屏空污總量管制計畫第二期減量15％、綠運輸市佔率10年內提高到40％、成立無人載具空拍大隊、確保空污環保基金專款專用」。

國民黨高雄市黨部主委黃柏霖指出，高雄空氣品質全國最差，1年有200多天處於空氣品質不良狀態，地標85大樓經常被霧霾吞噬，這次提出反空污4大主張，希望政府能從固定污染源、移動污染源、逸散污染源等方面，全面改善高雄空污，給市民清淨好空氣。

針對環保署啟動的「高屏空污總量管制計畫」，第一期程是在2018年6月達成減量5％的目標，遭民間團體認為減量目標太低、計算排放量標準有爭議，提出暫停或檢討總量管制計畫的主張。

但黃柏霖認為總量管制不宜喊停，應盡快討論第二期的減量目標，設定為15％，讓減量繼續往下走。

在改善移動污染源方面，黃柏霖要求高市府應在10年內，將綠運輸市佔率提高到40％。他依據交通部105年資料，強調高雄市綠運輸市佔率只有16.4％，落後全台平均值的27.2％。

此外，國民黨也呼籲市府除了街掃等基本功，應成立無人載具空拍大隊，加強對工地、原物料堆置場所的查緝。

另針對空污環保基金，黃柏霖表示以往屢次傳出被挪用亂花的情況，往後務必要專款專用，把每一分錢都用在空污改善上。