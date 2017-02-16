天母「無雷店」 商圈美食祭開跑
2017-02-16 16:11
天母美食祭開跑，民眾消費可集點抽獎。（記者黃建豪攝）
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市天母商圈百貨林立，但讓當地店家真正自豪的，是結合天母外國人群聚色特而發展出的美食文化。天母商圈發展協會52家美食業者今年聯合推出美食祭活動，邀請美食部落客「爆肝護士」對52家業者做完整介紹，民眾消費可集點參加抽獎，合計134名獎項，大獎包含：日本機票、3天2夜遊輪旅行或便當1年份等。
商業處長蔡宗雄表示，天母地區有許多外僑學校、駐外辦事處等，因外國人群聚，讓天母就像個小聯合國，而要了解一個地方或商圈，就要從在地美食開始，因此商業處今年將陸續對台北市各商圈美食做介紹，首戰就由天母開始。
天母商圈發展協會理事長唐笛表示，天母商圈一向主打特色美食，在風評上幾乎沒有雷店，此次更與「爆肝護士」合作推出美食祭，由爆肝護士為每一家店家撰寫圖文並茂的食記，民眾在前往店家消費前，可上爆肝護士臉書粉絲團做功課。
這次參與的店家，共有早午餐店9家、甜點下午茶店10家、親子台菜餐廳7家、各類異國（歐、美、韓）餐廳16家、日式料理4家與燒烤火鍋類6家。
天母美食祭活動，則自2月15日舉辦至3月31日，為期45天，期間民眾可透過到合作店家消費集點，每消費滿200元可獲得1點，集滿10點可參加抽獎，獎項共有134名，合計價值超過40萬元。
要提醒民眾的是，集點活動期間，單一店家最多只能集3點，代表民眾至少要在4間店家消費才能集滿10點參加抽獎，而集點卡除了抽獎外，還能在大葉高島屋享有2小時的免費停車優惠（限蓋有點數）。
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