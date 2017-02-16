防堵禽流感禁宰運7天 雞農怒：官員頭殼壞去

2017-02-16 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕因應禽流感疫情不斷升溫，農委會採取防疫措施，從明日起禁宰、禁運7天，除了讓潛伏的病毒浮現方便防疫工作外，也能逼迫業者主動通報疫情，但此舉引來禽農不滿，怒斥政府在沒有配套措施情況下就提出禁令，根本「頭殼壞去」。

據《聯合新聞網》報導，禽農對於農委會防堵禽流感的禁宰、禁運令普遍感到不滿，一名位於花蓮的放山雞雞農表示，他的雞隻直供全台消費者，在每年多次的檢驗中都過關，但現在卻不能殺也不能賣，政府沒有配套就直接實施禁令，根本頭殼壞去。

另一名鴨農則無奈指出，到了可宰日卻不能賣，以飼養1萬隻的飼料、水電等等成本來看，7天就能虧損21萬左右，整個月利潤都倒賠。同時指出，禽流感是野鳥入境所帶入，政府應控管源頭，而不是打擊市場供需機制、犧牲禽農辛苦的血汗，到頭來全部的損失還是要由全民買單。