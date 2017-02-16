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大環境風場微弱 週六前西半部注意空污！

「天氣即時預報」則提醒，到週六前，西半部需要注意空污。（圖擷取自天氣即時預報）

2017-02-16  16:33

〔即時新聞／綜合報導〕今天外面霧濛濛、空氣品質差，「天氣即時預報」則提醒，到週六前，西半部需要注意空污。

「天氣即時預報」表示，今天空氣品質受到大環境東北風趨弱、轉為東風影響，各地擴散條件極速轉差，污染物累積很快，在大環境風場偏弱的情況下，台灣盛行風向都轉為偏東風甚至東南風，且風速若無法過山，只能繞過中央山脈，若風尾流區擴展為整個西半部，連北部空氣也開始轉差。

「天氣即時預報」說，大環境風場微弱，海陸風的影響就趨於明顯，白天海風、夜間陸風的情況下，污染物會從海岸一路移動，經過都市到達山腳處堆積，所以沿海的空氣，可能在中午海風吹之後得到紓解，反之，內陸空氣則在中午之後開始惡化，晚間則是相反。

「天氣即時預報」說，下一波東北風到達時間，約在週六中午後，雖然不強，但可以稍微帶動空氣水平的流動，「未來將近一整週，台灣附近都處於大氣條件非常不利於空氣擴散的條件，劇烈的運動可以先稍緩，或改室內，直到下週四下一波強冷空氣南下」。

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