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基大華二路彎道奪命 增設標誌與照相測速改善

2017-02-16  16:12

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆七堵大華二路46號附近有一U型彎道，不僅往來車多車速快、視線又不佳，日前1名80多歲老婦過馬路時，慘遭重機撞死，交通隊與多位市議員下午到現場查勘後，確定將增設警示標誌，研議調降速限，並編列預算增設測速照相等措施，讓居民出入平安。

大華二路1名80多歲的老婦人，日前穿越馬路回家時，卻在距家門口僅幾步之遙的地點，被重機撞死，造成附近居民出入時驚恐心情。

副議長蔡旺璉、市議員蘇仁和、張耿輝、楊秀玉，和交旅處、交通隊、三分局等單位，今天下午到現場勘查。

市議員認為，該U彎道視線不良，大型貨車多，車速快，公車站牌前後都是雙黃線又沒有人行穿越道，居民怎麼過馬路搭公車？為了保障居民出入平安，要求設置行人穿越道、手動式行人專用號誌，部分路段由雙黃線改為分向線（虛線），並調降速限為40公里、增設測速照相器。

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  • 基隆大華二路彎道車多車速快，視線不佳，日前1名老婦回家時被重機撞死（記者盧賢秀攝）

    基隆大華二路彎道車多車速快，視線不佳，日前1名老婦回家時被重機撞死（記者盧賢秀攝）

  • 市議員與交通單位勘查死亡彎道改善方案（記者盧賢秀攝）

    市議員與交通單位勘查死亡彎道改善方案（記者盧賢秀攝）

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