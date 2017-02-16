台商子弟高二跳級考 學測勇奪71級分

2017-02-16 16:22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大學學測成績公布，就讀台北市私立東山高中高二生的劉騏偉，跳級參加學測，考取71級分的好成績，在台灣出生的劉騏偉，因父親在上海工作，從幼稚園、國小及國中都是在上海就讀當地學校，直到九年級下學期才轉入東山高中。劉騏偉受訪時表示，目前想申請台大物理系或電機系相關科技，未來投入研究或科技方面的職業。

東山高中表示，劉騏偉入學後，成績名列前茅，在高二上甫開學，參加高三學測模擬考國英數3科考試，拿到班上最高分的成績，激勵劉騏偉參與資優跳考的決心與勇氣。

劉騏偉在上海就學時，教學嚴謹學習紮實，也讓他在數理科目奠定良好基礎，因此儘管今年學測數學題目偏難，劉騏偉的數學科拿到滿級分15分，其他科目則都各考取14級分。

劉騏偉說，上課不懂就問老師，平日配合參考書、多做歷屆試題，了解考試的出題方向，學測考完預估拿到72級分，雖然少1級分，但仍在意料之內，將會申請台大物理或電機科技。