| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
劉喬安出庭哽咽認偽證罪 「小孩是我的一切」
 首頁 > 生活

為毛小孩安全逛街 企業研發會發亮的客家花布衣

新竹縣政府工策會結合在地產業跨域合作，為毛小孩量身訂製「客家花布科技衣」，今天由6隻「小麻豆」走秀亮相。（記者廖雪茹攝）

2017-02-16  15:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府工策會以中小企業處輔導基金，推動在地產業創新發展，結合毛小孩安全逛街與浪漫台3線客家風格，為毛小孩量身訂製「客家花布科技衣」，今天由6隻「小麻豆」走秀亮相，此創新產品也準備在5月，於美國National Hardware Show中展示，期許讓傳統印花發光發亮。

竹縣工策會副總幹事黃莉翔，在去年縣府舉辦的浪漫台3線產業巡迴座談中，綜合各界建議找到靈感，運用中小企業人力培訓基金，進行跨域創新人才跨域的實驗計畫。黃莉翔說，考量市場上已有許多傳統客家花布相關商品，但以科技媒材和環保安全為設計主軸，卻是前所未有，因而促成「客家花布科技衣」創新研發。

其中，本身從事LED產品開發的宏齊科技，與紡研所開啟智能及警示衣著類產品異業整合，這次參與提供已在美國上市的新研發材質LED紡織燈線。

苗栗縣客家花布製作產銷中心負責人曾林美惠，擔任產品製作與設計，身為峨眉媳婦的她，本著返鄉貢獻的熱情，指導峨眉鄉富興村社區鄉親，同時與新一代設計團隊關西竹冶工作室，切磋跨世代的設計思維。

工策會今天下午在竹北新瓦屋集會堂，舉辦「創新設計、創造商機」發表會，由6隻毛小孩走秀，牠們穿戴滾邊會閃耀發光的客家花布衣，十分吸睛。縣長邱鏡淳覺得創意十足、給予高度肯定。

宏齊科技表示，5月將赴美參加National Hardware Show，在會場展示客家花布科技衣，希望展現新竹縣企業的創新能量，與優質的產業發展環境。

相關影音

廣告
  • 結合毛小孩安全逛街與浪漫台3線客家風格，為毛小孩安全逛街訂製的「客家花布科技衣」，十分吸睛。（記者廖雪茹攝）

    結合毛小孩安全逛街與浪漫台3線客家風格，為毛小孩安全逛街訂製的「客家花布科技衣」，十分吸睛。（記者廖雪茹攝）

  • 宏齊科技代表向新竹縣長邱鏡淳解說創新產品，還說將赴美國展示客家花布科技衣，展現新竹縣企業的創新能量。（記者廖雪茹攝）

    宏齊科技代表向新竹縣長邱鏡淳解說創新產品，還說將赴美國展示客家花布科技衣，展現新竹縣企業的創新能量。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣在地企業結合毛小孩安全逛街與浪漫台3線客家風格，為毛小孩量身訂製的「客家花布科技衣」，期許讓傳統印花發光發亮。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣在地企業結合毛小孩安全逛街與浪漫台3線客家風格，為毛小孩量身訂製的「客家花布科技衣」，期許讓傳統印花發光發亮。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣在地企業結合毛小孩安全逛街與浪漫台3線客家風格，為毛小孩量身訂製的「客家花布科技衣」，期許讓傳統印花發光發亮。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣在地企業結合毛小孩安全逛街與浪漫台3線客家風格，為毛小孩量身訂製的「客家花布科技衣」，期許讓傳統印花發光發亮。（記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 客家花布 毛小孩 產業
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：為毛小孩安全逛街 企業研發會發亮的客家花布衣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.