為毛小孩安全逛街 企業研發會發亮的客家花布衣

新竹縣政府工策會結合在地產業跨域合作，為毛小孩量身訂製「客家花布科技衣」，今天由6隻「小麻豆」走秀亮相。（記者廖雪茹攝）

2017-02-16 15:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府工策會以中小企業處輔導基金，推動在地產業創新發展，結合毛小孩安全逛街與浪漫台3線客家風格，為毛小孩量身訂製「客家花布科技衣」，今天由6隻「小麻豆」走秀亮相，此創新產品也準備在5月，於美國National Hardware Show中展示，期許讓傳統印花發光發亮。

竹縣工策會副總幹事黃莉翔，在去年縣府舉辦的浪漫台3線產業巡迴座談中，綜合各界建議找到靈感，運用中小企業人力培訓基金，進行跨域創新人才跨域的實驗計畫。黃莉翔說，考量市場上已有許多傳統客家花布相關商品，但以科技媒材和環保安全為設計主軸，卻是前所未有，因而促成「客家花布科技衣」創新研發。

其中，本身從事LED產品開發的宏齊科技，與紡研所開啟智能及警示衣著類產品異業整合，這次參與提供已在美國上市的新研發材質LED紡織燈線。

苗栗縣客家花布製作產銷中心負責人曾林美惠，擔任產品製作與設計，身為峨眉媳婦的她，本著返鄉貢獻的熱情，指導峨眉鄉富興村社區鄉親，同時與新一代設計團隊關西竹冶工作室，切磋跨世代的設計思維。

工策會今天下午在竹北新瓦屋集會堂，舉辦「創新設計、創造商機」發表會，由6隻毛小孩走秀，牠們穿戴滾邊會閃耀發光的客家花布衣，十分吸睛。縣長邱鏡淳覺得創意十足、給予高度肯定。

宏齊科技表示，5月將赴美參加National Hardware Show，在會場展示客家花布科技衣，希望展現新竹縣企業的創新能量，與優質的產業發展環境。

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