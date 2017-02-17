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喵星人搭掃地機器人出巡 下一秒卻GG了

寵物貓站上掃地機上玩耍，下一秒寵物貓悲劇倒地。（圖擷取自秒拍影片）

2017-02-17  09:59

〔即時新聞／綜合報導〕智能家電普及下「掃地機器人」成為家家戶戶常見的家電，會自動轉彎且智慧行動的掃地機器人，也成為不少寵物的新玩具，臉書專頁「阿中阿中」日前分享一部秒拍的影片，寵物貓站在掃地機上的影片，寵物貓直挺挺撞到摔地，短時間50萬人點擊。

寵物貓站上掃地機器人，沒想到掃到沙發底下時，掃地機鑽進沙發底層，站在上面的寵物貓則撞上沙發跌下來，有趣的事這隻貓跌下來後，卻躺地不動了。網友直呼應該是衣服都綁住不能行動了，十分逗趣。

寵物貓摔地後不動倒地，讓網友直呼過程太逗趣，喵星人被打敗了。（圖擷取自秒拍影片）

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