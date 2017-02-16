駁二好漢玩字 新舊世代尬造字
駁二好漢玩字結合跨界文字創作及傳統造字職人產業，新舊世代的造字風格迥異產生對話。（記者黃佳琳攝）
〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄駁二好漢玩字結合跨界文字創作及傳統造字職人產業，以台灣僅存繁體漢字活版印刷術，運用銅模鑄字的「日星鑄字行」，對照以明體與黑體混合出新品種的台灣本土研發字體justfont「金萱體」，新舊世代的造字風格迥異，但對於漢字的推廣與表現，均有其時代意義。
高市文化局長尹立表示，日星鑄字行是台灣印刷業界的非常重要的存在，在過去沒有數位印刷的年代，活版印刷產業需要透過鑄字行、排版房、印刷廠、裝訂廠等一連串的緊密分工，才能印出1本承載知識與文字的書籍。
開業近50年的日星鑄字行，是台灣印刷業唯一完整且營運中的鑄字行，不但保存世界上最完整的正楷、宋體、黑體鉛字銅模，每一枚銅模，可以用來生產1萬枚鉛字，這些銅模經歷超過40年反覆鑄造鉛字，也已日漸損毀，因此希望透過好漢玩字的展覽，讓民眾認識在數位科技之前的活版印刷術，同時也正視傳統印刷工藝的保存與傳承。
另一方面，由一群致力於字體設計年輕人組成的台灣新世代造字團隊justfont（就是字），是華文第一家中文雲端字型服務，讓中文字也可以躍上雲端，使用者可在瀏覽器中自由的瀏覽和編輯各種字體效果。justfont去年推出本土新中文字體「金萱體」，以明體的感性與黑體的理性混合出新品種，筆形硬朗，符合「金」的印象，粗細對比的張力中，又產生優雅的韻味，聯想到「萱」的茶香氣，因此以金萱為名，推出後引發設計圈極大迴響。
駁二指出，好玩漢字展期只到本月底，民眾不僅可以在展覽中看到珍貴的鑄字機及撿字工作台，還可搭配鉛字轉印的互動體驗區，進一步體驗鉛字的造字流程，同時對比新世代字體設計中，字體線條、力度與角度之間的演變。
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