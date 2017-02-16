地價調漲影響補助 南市保護弱勢配套上路

日前李文正召開記者會為弱勢抱不平，南市社會局今天公布保障弱勢做法，即日起開始實施。（記者蔡文居攝）

2017-02-16 16:45

〔記者蔡文居／台南報導〕因為地價調整，影響弱勢補助，福利遭取消。日前台南市議員李文正召開記者會提出質疑，建議政府應要有配套措施。台南市社會局今天公布保障弱勢做法，即日起開始實施。

社會局長劉淑惠表示，考量買賣交易獲利並非低收入戶、中低收入戶及身心障礙者等弱勢民眾，即日起該局將針對戶內土地及房屋未增加的福利戶，分區段重新核算其漲幅，倘未超過該土地所在地價區段的漲調幅，則不受社會救助法第4條第1項及第4之1條第3項規定限制，仍得保有原有福利資格，以落實對弱勢的照顧。

李文正今天獲悉對社會局的做法，給予高度肯定，做為及效率明快。

社會局表示，每年土地公告現值調整，台南市多數地區都會同步調高，市府社會局為避免弱勢家庭受到影響，除已將今年低收入戶不動產限額從320萬元調高至350萬元，中低收入戶不動產限額由480萬元調升為525萬元，更將針對因持有土地公告現值漲幅超過該地區平均漲幅導致福利身分受影響的家戶，改依其土地所屬區段的漲幅核算，讓擁有不動產但實際上其整體生活條件均未改善的弱勢家庭，得以繼續保有褔利身份。

社會局表示，不過該局發現，即使已調高低收、中低收不動產限額，仍有原105年列冊低收入戶、中低收入戶或105年原領有身心障礙者生活補助及中低收入老人生活津貼的民眾，其持有土地筆數未變動，但因其所有土地的區域交易價格提高，導致土地漲幅超過其所在行政區之平均漲幅，而被取消褔利身份。因此經研議後提出新做法，以落實對弱勢的照顧。