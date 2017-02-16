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薇閣高中潘岳彤75滿級分 目標台大醫科

2017-02-16  15:56

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大學學測成績今天公布，台北市私立薇閣高中滿級分共有4人，比去年多增加1人，70級分以上達32％，薇閣高中表示，其中一名滿級分高三生潘岳彤在3年前以會考5A++、作文6級分的優異成績，捨棄建中還遠從宜蘭而來，舉家遷移到台北，就讀薇閣高中。潘岳彤受訪時表示，將以台大醫科為目標。

潘岳彤說，現階段主要會加強外語能力，也可能會先修大學的課程，或旁聽其他課程，會以申請台大醫科為目標。

另一位獲得滿級分的楊子毅是薇閣高中第一屆自然科學班的學生，楊子毅表示，自然科學班的科學研究法、科學專題與實驗課程是很特別的訓練，除申請國內大學外，香港的大學也是他爭取的方向。

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  • 北市私立薇閣高中滿級分有4人，左起導師黃端陽，以及75滿級分潘岳彤、黃昱翰、劉致豪、楊子毅、導師王經柏、陳怡安。（薇閣高中提供）

    北市私立薇閣高中滿級分有4人，左起導師黃端陽，以及75滿級分潘岳彤、黃昱翰、劉致豪、楊子毅、導師王經柏、陳怡安。（薇閣高中提供）

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