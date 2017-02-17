是總統還是明星？10個美國總統年輕照曝光 最帥的是他？

曾為好萊塢演員的雷根總統，年輕時十分帥氣。（圖擷取自每日頭條）

2017-02-17 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統要滿35歲才能參加競選，但總統們年輕時卻都是有活力的小伙子，外國媒體《deMilked》整理出11位美國總統的年輕照，也讓網友驚呼歲月不饒人，更有網友指出曾擔任演員的雷根及曾為大學橄欖球隊中鋒的福特，年輕時最帥。

1.第29、30任總統－羅斯福（老羅斯福）

▲20歲的羅斯福。（圖擷取自deMilked，以下皆是）

2.第37到40任總統－羅斯福（小羅斯福）

▲18歲的小羅斯福。

3.第49、50任總統－雷根

▲29歲的雷根。

4.第47任總統－福特

▲18歲及20歲的福特。

5.第44任總統－甘迺迪

▲21歲的甘迺迪。

6.第48任總統－卡特

▲18歲的卡特。

7.第51任總統－布希（老布希）

▲18歲的老布希。

8.第52、53任總統－柯林頓

▲22歲的柯林頓。

9.第56、57任總統－歐巴馬

▲18歲的歐巴馬。

10.第58任總統－唐納川普

▲20歲的川普。