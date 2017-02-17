是總統還是明星？10個美國總統年輕照曝光 最帥的是他？
2017-02-17 16:34
曾為好萊塢演員的雷根總統，年輕時十分帥氣。（圖擷取自每日頭條）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統要滿35歲才能參加競選，但總統們年輕時卻都是有活力的小伙子，外國媒體《deMilked》整理出11位美國總統的年輕照，也讓網友驚呼歲月不饒人，更有網友指出曾擔任演員的雷根及曾為大學橄欖球隊中鋒的福特，年輕時最帥。
1.第29、30任總統－羅斯福（老羅斯福）
▲20歲的羅斯福。（圖擷取自deMilked，以下皆是）
2.第37到40任總統－羅斯福（小羅斯福）
▲18歲的小羅斯福。
3.第49、50任總統－雷根
▲29歲的雷根。
4.第47任總統－福特
▲18歲及20歲的福特。
5.第44任總統－甘迺迪
▲21歲的甘迺迪。
6.第48任總統－卡特
▲18歲的卡特。
7.第51任總統－布希（老布希）
▲18歲的老布希。
8.第52、53任總統－柯林頓
▲22歲的柯林頓。
9.第56、57任總統－歐巴馬
▲18歲的歐巴馬。
10.第58任總統－唐納川普
▲20歲的川普。
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