這個架子 客家人一定要知道！
2017-02-16 15:39
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣配合「全國客家日」，將於18日在埤頭鄉大湖村廣興宮前舉辦一連串的活動，今天縣府為活動暖身，展示多項客家民俗技藝和古物。
其中一項「天公架」最令人好奇，因為它像是傳統民間作醮或結婚用來置放大豬公的牲禮架，但它的尺寸卻又小很多，現場有人說「寵物架」引起哄堂大笑。
收藏「天公架」的陳慶芳是前彰化縣府文化局長，他說，天公架是客家人特有的文物，現在已經很少見，他表示，拜天公不分閩南、客家，天公最大，都是以素果祭拜，但客家鄉親又發展出「天公架」專門放「素麵線」，只是外型像豬羊的牲架，這是代表客家人對天公虔誠的敬意。
副縣長陳善報表示，彰化縣府配合「全國客家日」，將於18日在埤頭鄉大湖村廣興宮舉辦一連串的活動 彰化縣12所客語生活學校將於當天進行客家獅表演、客家文化介紹、客家歌謠教唱等，讓學生了解「天穿日」之意義與重要性，對客語有更深層的認識與體驗。
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