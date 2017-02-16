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屏大帶幼兒動手玩科學 德國教授也按讚

負責輔導德國柏林Helleum兒童科學探究中心的教授Wedekind 除了大讚屏大的幼兒動手玩科學探索教室，並致贈會發出聲響的彩色陀螺、利用環保素材製成的滑輪組。（記者邱芷柔攝）

2017-02-16  15:45

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東大學幼教系以教育部「精緻特色發展計畫」補助經費，打造「幼兒動手玩科學探索教室」，今天正式啟用，屏大也與負責輔導德國柏林Helleum兒童科學探究中心的教授Wedekind合作，辦理研討會及工作坊，Wedekind除了大讚屏大的幼兒動手玩科學探索教室，並致贈會發出聲響的彩色陀螺、利用環保素材製成的滑輪組。

Wedekind表示，德國推行動手玩科學已有2、30年歷史，沒想到屏東大學可以在短時間內成立幼兒玩科技探索教室，相當不容易。

屏大校長古源光表示，引導幼兒動手玩科學，符合教育部推動科技融入課綱的構想，未來除了協同在地幼兒園所教師，共同研發適合幼兒階段的科學探究教材及教學法，也會舉辦幼兒科學探索夏令營，帶地方幼童動手玩科學。

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  • 屏大帶幼兒動手玩科學，讓德國教授也按讚。（記者邱芷柔攝）

    屏大帶幼兒動手玩科學，讓德國教授也按讚。（記者邱芷柔攝）

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