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復旦中學2人滿級分 未來想當司法官、會計師

復旦中學學生林峰儀（左）、周晏華（右）學測滿級分。（記者周敏鴻攝）

2017-02-16  15:43

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市平鎮區復旦中學學生林峰儀、周晏華學測成績滿級分75級分，有機會進入頂尖大學，林峰儀希望能就讀台灣大學會計系，未來從事會計師工作；周晏華愛看日劇「HERO」，她說，盼能進入台灣大學法律系，未來從事律師或司法官的工作，「做對社會有貢獻的事！」

包括林峰儀、周晏華學測滿級分，復旦中學學生學測70級分以上的共35人，成績傲視南桃園各校，校長段台民說，當年以桃園第一志願標準就讀復旦中學的80位學生，學測平均也高達68級分，都有機會進入頂尖大學就讀。

林峰儀在國小6年級、國中2年級時，就曾兩度贏得奧林匹亞數學競賽的金牌，他說，他的數理成績雖好，但對於商業更有興趣，將選擇經濟或會計等科系就讀，盼未來能從事會計師「作為商業界的衡準」。

周晏華從小就練習豎笛，她說，每回感覺讀書倦了或壓力太大，她就會用音樂來調劑自己，等心情平復再重拾書本，讀書效果會更好。父母希望她要做對社會有貢獻的工作，所以她想要效法日劇「HERO」主角檢察官久利生公平，從事律師或司法官工作，全力捍衛社會正義。

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