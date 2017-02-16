油漆工之子陳彥霖苦讀 學測衝出佳績
2017-02-16 15:42
〔記者張軒哲／台中報導〕106年大學學測成績今日揭曉，全國滿級分人數創7年來新低，但是台中市立清水高中成績表現不俗，最高分為69級分何苡寧，取得60級分以上成績計的同學共有25位，其中弱勢生陳彥霖家境清苦，父親為油漆工、母親因罹患小兒麻痺無法工作，彥霖就學期間從未補習，靠自己苦讀，學測考出62級分（達全國頂標），可望錄取國立中央、中山等大學。
陳彥霖住在沙鹿北勢頭，母親因罹患小兒麻痺，行動不便，只能偶爾做點家庭代工，家中經濟全靠擔任油漆工的父親支撐，而父母年紀漸大，體力大不如前，他國中畢業原本可錄取惠文高中，但就近選擇清中，成績名列前茅，目前就讀該校數理資優班。
陳彥霖說，雖然家庭經濟困窘，但全家都很勤儉，他與哥哥從未花錢補習，哥哥3年前從沙鹿高工以全班第1名畢業，考取台灣科大，今日父母得知他能錄取國立大學，也非常開心。
清水高中校長賴昭呈說，彥霖努力向學，更熱心服務，獲選為學校服務隊大隊長，堪稱敦品勵學的好學生。
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