宜中75級分考生 靠愛情與親情拚出好成績
［記者林敬倫／宜蘭報導］國立宜蘭高中高3生黃奕鈞及魏駿宇，今年學測均考出75級分滿級分的佳績，黃奕鈞說，他與女朋友一起拚學測，彼此聊天紓壓，得到精神上的依託，而考出好成績；魏駿宇的母親在他國一時過世，他說，不想丟在天上母親的臉，覺得要把自己打理好，這是他努力的動力。
黃奕鈞國2與女朋友開始交往，上了高中後，他就讀宜蘭高中，女朋友則讀蘭陽女中，每天放學兩人就會相約圖書館或補習班自習室讀書，他說，與女朋友曾相約一起上台大，自己篤定會讀台大，但因為女朋友學測成績不好，之後會協助她準備指考。
「非常謝謝女朋友的陪伴！」黃奕鈞表示，女朋友是精神上重要的依託，彼此聊天談心，可以幫助他紓壓，對課業的準備有很大的幫助，父母一開始很擔心他交了女朋友會影響課業，但自己成績一直維持的很穩定，父母現在非常支持他們交往。
魏駿宇是礁溪人，礁溪國中畢業，出身於單親家庭，國一時母親因病去世，靠著開賞鯨船的父親扛起生計，住在一起的阿嬤及伯父伯母也都會協助他打理生活，他說，母親因病去世，但家裡還有親人會煮3餐，協助他打理生活，高中時早上起床後就會自己搭校車到學校，車程約45分鐘，由於父親要工作，母親過世，國中是由伯母接送上下學。
魏駿宇說，母親去世後心情很低落，但家中還有爸爸陪，心情沒有低落太久，心想不要丟母親的臉，要把自己的事都處理好，學習獨立，這是他追求好成績的動力，也是能考到滿級分的最大原因。
談到自己的讀書方法，魏駿宇指出，盡量每天都讀不同科目的書，像國文等較弱的科目，會花較多的時間，準備考試的過程中，不會熬夜，因為會影響到隔天的精神，讓讀書效率打折扣，讀累了也會讓自己放鬆，例如看看網路影片或去打打籃球，藉此養足精神再繼續讀書，作息規律、有效率的讀書，是他考滿級分的秘訣。
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