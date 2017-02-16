插畫家蠢羊與厭世動物園聯手開課！地點竟是在...
〔記者蘇芳禾／台北報導〕知名網路插畫家「蠢羊與奇怪生物」、厭世動物園園主「厭世姬」將開班授課，民進黨今天宣布，3月中起將開辦DPP School「滴學堂」學習平台， 提供權益、生活、文化、語言、歷史等多樣化的課程供民眾選擇。除了插畫之外，還邀請了專欄料理作家毛奇「深夜女子公寓的料理習作」開設「深夜女子x韓國媽媽 好好吃飯烹飪班」，邀請民眾體驗權益、生活、文化、語言、歷史等多樣化的課程。民進黨副祕書長徐佳青說，政治也可以很生活，透過不同方式呈現每個人不同的理念與價值也是政治的展現。
民進黨台灣民主學院今天由黨副秘書長徐佳青、民主學院主任吳沛憶、臉書粉絲專頁「厭世動物園」園主厭世姬召開「滴學堂」開辦記者會。
吳沛憶表示，民進黨重返執政後，除了行政部門努力改革，黨務系統也希望帶動民眾學習風，透過課程學習交流，增進與民眾互動交流。即日起民眾可至滴學堂網站與臉書專頁報名平台課程，報名民眾只需在網路上填寫報名表並繳交報名費，經確認即可參加。
滴學堂即日起接受報名，根據課程網站，講師陣容包括台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益、台灣職業安全健康協會執行長黃怡翎、「蠢羊與奇怪生物」粉絲團的繪師楊寧欣（蠢羊）、《深夜女子公寓的料理習作》作家毛奇Mokki、厭世動物園園主「厭世姬」等等。已經確定的課程包括「上班族不能不知道的勞動權益」、「簡報的視覺革命」、「深夜女子x韓國媽媽 好好吃飯烹飪班」、「蠢羊與奇怪生物x厭世動物園 北緯23.5度最怪動物系少女圖文創作班」。
徐佳青表示，滴學堂的名稱是因為DPP School衍生而來。許多民眾都覺得政治是很遙遠、硬梆梆，事實上政治與日常生活息息相關，政治也可以很生活，透過不同方式呈現每個人不同的理念與價值也是政治的展現。
徐佳青說，滴學堂的課程，採對外開放，不限黨員與黨工或公職，不管認不認同民進黨，民眾都可以報名參加，詳情可上「滴學堂」課程網站。
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