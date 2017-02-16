| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

插畫家蠢羊與厭世動物園聯手開課！地點竟是在...

2017-02-16  16:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕知名網路插畫家「蠢羊與奇怪生物」、厭世動物園園主「厭世姬」將開班授課，民進黨今天宣布，3月中起將開辦DPP School「滴學堂」學習平台， 提供權益、生活、文化、語言、歷史等多樣化的課程供民眾選擇。除了插畫之外，還邀請了專欄料理作家毛奇「深夜女子公寓的料理習作」開設「深夜女子x韓國媽媽 好好吃飯烹飪班」，邀請民眾體驗權益、生活、文化、語言、歷史等多樣化的課程。民進黨副祕書長徐佳青說，政治也可以很生活，透過不同方式呈現每個人不同的理念與價值也是政治的展現。

民進黨台灣民主學院今天由黨副秘書長徐佳青、民主學院主任吳沛憶、臉書粉絲專頁「厭世動物園」園主厭世姬召開「滴學堂」開辦記者會。

吳沛憶表示，民進黨重返執政後，除了行政部門努力改革，黨務系統也希望帶動民眾學習風，透過課程學習交流，增進與民眾互動交流。即日起民眾可至滴學堂網站與臉書專頁報名平台課程，報名民眾只需在網路上填寫報名表並繳交報名費，經確認即可參加。

滴學堂即日起接受報名，根據課程網站，講師陣容包括台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益、台灣職業安全健康協會執行長黃怡翎、「蠢羊與奇怪生物」粉絲團的繪師楊寧欣（蠢羊）、《深夜女子公寓的料理習作》作家毛奇Mokki、厭世動物園園主「厭世姬」等等。已經確定的課程包括「上班族不能不知道的勞動權益」、「簡報的視覺革命」、「深夜女子x韓國媽媽 好好吃飯烹飪班」、「蠢羊與奇怪生物x厭世動物園 北緯23.5度最怪動物系少女圖文創作班」。

徐佳青表示，滴學堂的名稱是因為DPP School衍生而來。許多民眾都覺得政治是很遙遠、硬梆梆，事實上政治與日常生活息息相關，政治也可以很生活，透過不同方式呈現每個人不同的理念與價值也是政治的展現。

徐佳青說，滴學堂的課程，採對外開放，不限黨員與黨工或公職，不管認不認同民進黨，民眾都可以報名參加，詳情可上「滴學堂」課程網站。

廣告
  • 厭世動物園以各種「厭世」系列的網路插畫走紅。（取自厭世動物園粉絲頁）

    厭世動物園以各種「厭世」系列的網路插畫走紅。（取自厭世動物園粉絲頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 厭世動物園 插畫家 蠢羊 開課
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：插畫家蠢羊與厭世動物園聯手開課！地點竟是在...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.