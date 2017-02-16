新竹市府選出3名模範勞工 運將、經理獲選
2017-02-16 15:29
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府勞工處經選拔評選，選出3名模範勞工，將代表參加全國模範勞工選拔，爭取更高榮譽。
勞工處表示，企、產業勞工組第1名為佑華微電子公司經理曾志偉，他在公司服務12年多，從工程師做起，努力學習、負責盡職，有效提出內部作業流程改善方案及改善佈局專案系統計畫，優秀的表現，除獲頒公司績優員工外，並於去年晉升為經理。
獲評選為職業勞工組第1名的是新竹市汽車駕駛員職業工會陳麗珠，她積極參與交通義勇警察大隊，從100年起除假日外，每天早上6點到8點都在北大路、民權路口指揮交通後，再正式營業開著計程車穿梭大街小巷，除屢獲市警局頒獎表揚外，103年更獲市府評選為綠色運輸好遨遊優良駕駛，並曾於99年榮膺全國工人總工會特頒全國模範勞工。
工會領袖組第1名為竹市陸上運輸服務人員職業工會周普天，他因有感於從事運輸工作人員無相關工會可參加勞工保險，遂多方奔走於100年創立工會，讓更多人的生活得到基本保障。並自84年起參加義勇警察隊與民防組織，92年更加入鳳凰救護隊協助緊急救護工作，熱心公益屢獲警察局、消防局等單位頒獎表揚，現擔任民防總隊民防大隊第二中隊幹事及鳳凰志工小隊長，貢獻心力不遺餘力。
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