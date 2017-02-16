新興高中13人超過70級分 張宇祥不畏逆境拚台大法律

新興高中13人超過70級分，72級分張宇祥（前排右1）想拼台大法律系，滿級分方瑋婕（前排右3），立志拚台大牙醫。（記者鄭淑婷攝）

2017-02-16 15:34

［記者鄭淑婷／桃園報導］大學學科能力測驗成績放榜，桃園私立新興高中有13人超過70級分，考取72級分的張宇祥，他與妹妹來自單親家庭，獨力撫養他跟妹妹的媽媽，媽媽眼睛看不清楚、領有重度身心障礙手冊，靠著資源回收撐起一個家，張宇祥不畏逆境考出好成績，他說，家裡曾經被法的問題困擾，讓他有了念法律的心願，希望能拚上第1志願台大法律系。

張宇祥說，爸媽在他就讀國1時就離婚，他與小2歲的妹妹與媽媽相依為命，媽媽一眼只能看到光、一眼需近距離才看得清楚，靠著資源回收及身障補助撫養他跟妹妹；家中的經濟狀況不好，但張宇祥沒有怨言、也不向逆境低頭，就讀中興國中時成績名列前茅，師長對他十分照顧，家長會也替他設置學費專戶，一直在背後幫助他至今，原本考上武陵高中，但張宇祥說，當時覺得自己的控制力不好，因此選擇到新興高中就讀，3年來感覺自己長大不少。

張宇祥說，在讀書上常告訴自己「相信自己」、不偏重任何一科，他會把每週時間切割成五個部分，針對5個科目個別加強，平時也會涉獵心理學等課外讀物，他說，念法律要有足夠的人生歷練跟眼界，心理學可以幫助自己了解別人，未來上了大學也不會放棄這個興趣。

考取75滿級分的方瑋婕，把第1志願放在台大牙醫系，國中基測拿到5個A++的好成績，她捨棄武陵高中選擇直升新興高中，3年後她再度拿下滿級分的優異成績，方瑋婕笑說，愛貓「sunday」是她的動力來源，當初是媽媽鼓勵她的禮物，她的讀書沒有特別的方法，上課認真聽講、抄筆記，回家立即複習，自認最拿手的科目是英文，除了小學時奠定的基礎，培養英文語感、多背單字、多讀是關鍵。