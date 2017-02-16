| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
劉喬安出庭哽咽認偽證罪 「小孩是我的一切」
 首頁 > 生活

新興高中13人超過70級分 張宇祥不畏逆境拚台大法律

新興高中13人超過70級分，72級分張宇祥（前排右1）想拼台大法律系，滿級分方瑋婕（前排右3），立志拚台大牙醫。（記者鄭淑婷攝）

2017-02-16  15:34

［記者鄭淑婷／桃園報導］大學學科能力測驗成績放榜，桃園私立新興高中有13人超過70級分，考取72級分的張宇祥，他與妹妹來自單親家庭，獨力撫養他跟妹妹的媽媽，媽媽眼睛看不清楚、領有重度身心障礙手冊，靠著資源回收撐起一個家，張宇祥不畏逆境考出好成績，他說，家裡曾經被法的問題困擾，讓他有了念法律的心願，希望能拚上第1志願台大法律系。

張宇祥說，爸媽在他就讀國1時就離婚，他與小2歲的妹妹與媽媽相依為命，媽媽一眼只能看到光、一眼需近距離才看得清楚，靠著資源回收及身障補助撫養他跟妹妹；家中的經濟狀況不好，但張宇祥沒有怨言、也不向逆境低頭，就讀中興國中時成績名列前茅，師長對他十分照顧，家長會也替他設置學費專戶，一直在背後幫助他至今，原本考上武陵高中，但張宇祥說，當時覺得自己的控制力不好，因此選擇到新興高中就讀，3年來感覺自己長大不少。

張宇祥說，在讀書上常告訴自己「相信自己」、不偏重任何一科，他會把每週時間切割成五個部分，針對5個科目個別加強，平時也會涉獵心理學等課外讀物，他說，念法律要有足夠的人生歷練跟眼界，心理學可以幫助自己了解別人，未來上了大學也不會放棄這個興趣。

考取75滿級分的方瑋婕，把第1志願放在台大牙醫系，國中基測拿到5個A++的好成績，她捨棄武陵高中選擇直升新興高中，3年後她再度拿下滿級分的優異成績，方瑋婕笑說，愛貓「sunday」是她的動力來源，當初是媽媽鼓勵她的禮物，她的讀書沒有特別的方法，上課認真聽講、抄筆記，回家立即複習，自認最拿手的科目是英文，除了小學時奠定的基礎，培養英文語感、多背單字、多讀是關鍵。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 學測 學測成績 新興高中
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：新興高中13人超過70級分 張宇祥不畏逆境拚台大法律


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.