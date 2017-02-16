不畏清寒困境 北一女劉宜婕錄取台大財金
2017-02-16 15:22
〔記者沈佩瑤／台北報導〕就讀北一女的劉宜婕出身清寒家庭，去年底透過台大希望入學管道，進入心中理想志願台大財金系，今天也和在學測中獲得好成績的同學們，一同接受祝賀。
北一女教務主任蔡愉伶透露，陽光樂觀的宜婕，其實從高一就名列學校家長會的高關懷對象，透過高關懷基金持續給予幫助，但她始終保持坦然。
宜婕的的父母離異後，由父親經營進出口貿易照顧她和弟弟的生活，但因經營不善，去年中結束營業；而宜婕的弟弟就讀國一，但他在一場手術意外中左腦中風，智力比起同齡人還少了兩、三歲，並導致身體半邊萎縮，不定時就要回診；目前全家就靠著社會救助金和宜婕的獎學金支撐家計。
談到這一切，宜婕的態度相當正向，不諱言自己曾自卑，「畢竟跟同學相比，難免感到差距」，但她轉念認為自己沒有大部分人都有的東西，也是個優勢。
因為父親經營進出口相關貿易公司的關係，讓宜婕對此也有興趣，而選擇台大財金系；確定錄取之後，她希望能增加各方面的知識，包括政治、語言、心理等，另外也會更加精進第二外語日文。
家有個性開朗的父親，宜婕感性說，很謝謝爸爸一直陪在身邊，總是尊重她的意願，大小事都能溝通；煩心或是不如意時，就會和父親聊天、互相調侃。
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